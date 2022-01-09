Серия А. Гол и ассист Малиновского, 6:2 Аталанты, 1:0 Наполи

Серия А. 21-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Аталанта" 2:6

Голы: Джимсити 59 (автогол), Бету 88 - Пашалич 17, Муриэль 22, 76, Малиновский 43, Меле 89, Пессина 90+2



"Удинезе": Паделли, Бекао, Ди Майо, Нуйтинк, Перес, Уолас, Удоджи (Соппи 66), Молина, Пуссетто (Саксесс 74), Деулофеу, Бету

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Джимсити (Читтадини 90), Меле, Де Роон (Пессина 46), Коопмейнерс, Пеццелла (Хатебур 73), Пашалич (Миранчук 73), Малиновский, Муриэль (Иличич 79)

Предупреждения: Бекао 30, Деулофеу 44 - Де Роон 45, Джимсити 77

"Аталанта" уже начала несколько нервничать. Серия из шести побед подряд в лиге сменилась справедливыми 1:4 дома от "Ромы" и 0:0 против "Дженоа". Причем последний удручал даже больше, ведь в гостях бергамцы до этого потеряли очки в девяти матчах лишь однажды - против чемпиона. Потому они ехали в Удине с опаской. К команде, у которой два из четырех предыдущих матчей выиграли всего лишь со счетом 3:2, а еще два не выиграли вовсе - по 1:1. Правда, до этого громили ее со счетом 7:1. Сегодня было ближе к такому результату.

После одной победы в 13-ти матчах "Удинезе" сменил Луку Готти на Габриэле Чиоффи. Новый главный тренер сразу же чуть не победил "Милан", упустив победу лишь на 92-ой минуте, затем разгромил "Кротоне" в Кубке и "Кальяри" в лиге со счетом 4:0. Он желает привить команде более смелый, атакующий футбол. Смело она старалась действовать и сегодня, по ударам по воротам в первом тайме почти не уступила, находилась возле ворот соперника ненамного реже, чем этот самый соперник - возле ее. "Аталанта" защищалась глубоко.

Вот только, похоже, именно это было и заданием бергамцев. Они поймали слишком смелого соперника. Вначале Пеццелла навесил, а Пашалич замкнул головой. Затем Руслан Малиновский, автор гола и двух ассистов в трех предыдущих матчах против "Удинезе", отправил в прорыв Муриэля, тот раскрутил пару защитников и покатил в угол. А затем сам Руслан забил свой пятый гол в сезоне ударом с 13-ти метров низом после отскока от защитника. Паделли даже не стал прыгать. Этот удар завершал контратаку Муриэля, Пашалича и Пеццеллы по левому флангу.

Как раз во втором тайме "Аталанта" действовала агрессивнее, давила больше. Как раз из-за этого пропустила контратаку с ударом Молины низом издали и рикошетом от Джимсити. До этого Деулофеу во второй раз за матч проверил Муссо хорошим ударом. А в своих атаках "Богиня" ничего не могла создать. Малиновский, как и в первом тайме, продолжал обострять. Такое впечатление, что он вообще не пасовал назад либо поперек поля. Только вперед. Вот только его точности и движения партнеров по команде немного не хватало.

Вновь пришлось ждать контратаки. Миранчук длинно забросил, Муриэль пробежал, раскрутил Де Майо и пробил с рикошетом от стойки. На нее "Удинезе" ответил своей. Саксесс отдал вразрез Бету. Ответила и "Аталанта" на это. Дважды. Хатебур прошел, прострелил справа, мяч задел оппонента, и Меле замкнул. Затем прошел Меле слева и выложил Пессине.

Следует отметить, что обе команды не играли в 20-ом туре. Соперник "Аталанты" был помещен в карантин из-за коронавируса. Как и сам "Удинезе". На этот матч фриуланцы смогли заявить лишь 13 игроков первой команды, добавив к ним юниоров.

Бергамцы ушли от пятого места "Ювентуса" на шесть очков.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Сампдория" 1:0

Гол: Петанья 43

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Гулям (Туанзебе 79), Демме (Руис 79), Лоботка, Элмас, Мертенс, Инсинье (Политано 30), Петанья

"Сампдория": Аудеро (Фальконе 46), Драгушин, А. Феррари (Йепес 89), Шабо, Ауджелло (Мурру 75), Чьерво (Капуто 72), Экдаль (Ринкон 46), Аскильдсен, Торсби, Габбьядини, Квальярелла

Предупреждения: Шабо 46, Мурру 90+1

У "Наполи" все было наоборот. Он и "Сампдория" играли в четверг. Его серия конца ноября-декабря как раз была слабой. Одна победа в шести матчах. А вот последний из них - ничья в гостях против "Ювентуса" - обнадеживающим. Он сам сумел заявить на тот матч лишь 13 игроков взрослой команды, на отчетный - 15. И он сегодня играл дома, где проиграл три матча подряд. Против команды, которая в ее предыдущем матче как раз проиграла "Кальяри". Здесь и игра шла иначе. 75 процентов владения мячом, но с недостатком опасных моментов.

Намеки на пробивание стены "Сампдории" появились лишь после 30-ой минуты. Благодаря защитникам. Ррахмани подключился и пробил, Гулям исполнил штрафной. Удары пришлось тащить Аудеро. Удар Жезуса при розыгрыше еще одного "стандарта" он уже не вытащил, но там был офсайд. И лишь после этого форварды освободились. Мертенс прорвался, упал, защитники застыли, а Петанья замкнул слета ударом высшего пилотажа акробатики. После чего оставалось лишь держать мяч против слабого в атаке соперника. Тот после перерыва в створ не попадал.

"Наполи" опережает "Аталанту" на два очка, правда, у него на один матч больше.