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Как складывается тренерская карьера Шевы, Хави и Джеррарда?
Дела Андрея Николаевича пока самые плохие
В 2021 году три легендарных футболиста сделали большой шаг в своих тренерских карьерах. Хави Эрнандес, Стивен Джеррард и Андрей Шевченко после первых довольно удачных тренерских попыток совершили существенный прыжок: один возглавил каталонскую "Барселону", другой стал у руля клуба АПЛ, "Астон Виллы", а наш Андрей Николаевич свалил на себя бремя в борьбе за выживание вместе с "Дженоа". В новом сюжете канал UA-Футбол рассказывает, как начал свой путь в новых клубах три в прошлом легендарные игроки.
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