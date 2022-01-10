Как складывается тренерская карьера Шевы, Хави и Джеррарда?

В 2021 году три легендарных футболиста сделали большой шаг в своих тренерских карьерах. Хави Эрнандес, Стивен Джеррард и Андрей Шевченко после первых довольно удачных тренерских попыток совершили существенный прыжок: один возглавил каталонскую "Барселону", другой стал у руля клуба АПЛ, "Астон Виллы", а наш Андрей Николаевич свалил на себя бремя в борьбе за выживание вместе с "Дженоа". В новом сюжете канал UA-Футбол рассказывает, как начал свой путь в новых клубах три в прошлом легендарные игроки.