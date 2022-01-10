  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Как складывается тренерская карьера Шевы, Хави и Джеррарда?
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как складывается тренерская карьера Шевы, Хави и Джеррарда?

Италия
(2 голосов)

Дела Андрея Николаевича пока самые плохие

Как складывается тренерская карьера Шевы, Хави и Джеррарда?

UA-Футбол
Новина українською

В 2021 году три легендарных футболиста сделали большой шаг в своих тренерских карьерах. Хави Эрнандес, Стивен Джеррард и Андрей Шевченко после первых довольно удачных тренерских попыток совершили существенный прыжок: один возглавил каталонскую "Барселону", другой стал у руля клуба АПЛ, "Астон Виллы", а наш Андрей Николаевич свалил на себя бремя в борьбе за выживание вместе с "Дженоа". В новом сюжете канал UA-Футбол рассказывает, как начал свой путь в новых клубах три в прошлом легендарные игроки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Хави Дженоа (Генуя) канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...