"Иногда кажется, что футбол – изобретение дьявола". Аллегри – о голе Интера в ворота Юве на 121-й минуте

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги матча за Суперкубок Италии против миланского "Интера" (1:2, дополнительное время). Цитирует Макса портал Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

"Это была настоящая игра, хороший тест для того, чтобы понять реалии. К сожалению, иногда кажется, что футбол был изобретен дьяволом. Мы допустили глупую ошибку за 5 секунд до конца встречи, но нужно понимать, что мы играли с сильнейшей на данный момент командой в Италии, создали несколько моментов, при этом позволив "Интеру" очень мало. В дебюте мы играли плохо, однако потом работали отлично".