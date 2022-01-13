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"Иногда кажется, что футбол – изобретение дьявола". Аллегри – о голе Интера в ворота Юве на 121-й минуте

Италия
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"Нерадзурри" обыграли "бьянконери"

"Иногда кажется, что футбол – изобретение дьявола". Аллегри – о голе Интера в ворота Юве на 121-й минуте

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги матча за Суперкубок Италии против миланского "Интера" (1:2, дополнительное время). Цитирует Макса портал Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

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"Это была настоящая игра, хороший тест для того, чтобы понять реалии. К сожалению, иногда кажется, что футбол был изобретен дьяволом. Мы допустили глупую ошибку за 5 секунд до конца встречи, но нужно понимать, что мы играли с сильнейшей на данный момент командой в Италии, создали несколько моментов, при этом позволив "Интеру" очень мало. В дебюте мы играли плохо, однако потом работали отлично".

"Больно проигрывать за 5 секунд до конца, но мы должны использовать этот гнев в Серии А, в Кубке Италии и в Лиге чемпионов. Нужно искать положительные стороны: команда прибавляет, особенно физически. Это лишь один матч, он прошел не так, как мы хотели, теперь мы сконцентрируемся на лиге".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Суперкубок Италии Интер (Милан)
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Источник:
football-italia.net

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