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Очки улетели, но бычок от сигареты никуда не делся. Как игрок Удинезе сбил с ног Сарри во время матча

Италия
Обновлено
(2 голосов)

Эффектно, но больно

Очки улетели, но бычок от сигареты никуда не делся. Как игрок Удинезе сбил с ног Сарри во время матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри пострадал в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии после столкновения с игроком "Удинезе" Игнасио Пуссето. Алленаторе "орлов" был сбит с ног футболистом команды соперника. Матч закончился победой "орлов" (1:0).

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Во время рейда по бровке Пуссето вел единоборство "корпус в корпус" с Мануэлем Лаццари, после чего, отскочив от игрока римлян, по инерции сбил с ног Маурицио Сарри. После игры итальянский тренер отметил, что все в порядке, и, вообще-то, он поднялся с газона первым.

Тем не менее, в этом эпизоде с Маурицио слетели очки. Зато бычок от сигареты из руки Сарри не выпал. Напомним, 63-летний специалист – заядлый курильщик.

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В статье: Лацио (Рим) Маурицио Сарри Игнасио Пуссетто Удинезе (Удине)
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
19.01.2022 в 13:45
Похоже что Пуссето сделал это специально.
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