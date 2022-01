Очки улетели, но бычок от сигареты никуда не делся. Как игрок Удинезе сбил с ног Сарри во время матча

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри пострадал в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии после столкновения с игроком "Удинезе" Игнасио Пуссето. Алленаторе "орлов" был сбит с ног футболистом команды соперника. Матч закончился победой "орлов" (1:0).

Во время рейда по бровке Пуссето вел единоборство "корпус в корпус" с Мануэлем Лаццари, после чего, отскочив от игрока римлян, по инерции сбил с ног Маурицио Сарри. После игры итальянский тренер отметил, что все в порядке, и, вообще-то, он поднялся с газона первым.

Тем не менее, в этом эпизоде с Маурицио слетели очки. Зато бычок от сигареты из руки Сарри не выпал. Напомним, 63-летний специалист – заядлый курильщик.

