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Очки улетели, но бычок от сигареты никуда не делся. Как игрок Удинезе сбил с ног Сарри во время матча
Эффектно, но больно
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри пострадал в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии после столкновения с игроком "Удинезе" Игнасио Пуссето. Алленаторе "орлов" был сбит с ног футболистом команды соперника. Матч закончился победой "орлов" (1:0).
Во время рейда по бровке Пуссето вел единоборство "корпус в корпус" с Мануэлем Лаццари, после чего, отскочив от игрока римлян, по инерции сбил с ног Маурицио Сарри. После игры итальянский тренер отметил, что все в порядке, и, вообще-то, он поднялся с газона первым.
Тем не менее, в этом эпизоде с Маурицио слетели очки. Зато бычок от сигареты из руки Сарри не выпал. Напомним, 63-летний специалист – заядлый курильщик.
“Hey Maurizio Sarri, how it is going your season at Lazio?”— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 18, 2022
Maurizio Sarri: pic.twitter.com/sa9J5SdhyR
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