Кубок Италии. Лацио вымученно проходит Удинезе

Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Удинезе" 1:0 OT

Гол: Иммобиле 106

"Лацио": Рейна, Лаццари, Луис Фелипе, Патрик (Вавро 115), Марушич (Хюсай 80), Лейва (Катальди 46), Луис Альберто, С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Ромеро 103), Мурики (Иммобиле 71), Дзакканьи (Моро 46)

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Н. Перес (Нуйтинк 108), Зеегелаар, Соппи, Самарджич, Яяло (Арслан 77), Уолас (Макенго 90), Удоджи, Пуссетто (Несторовски 108), Саксесс (Бету 67)

Предупреждения: Луис Фелипе 52, Патрик 63, Катальди 78, Фелипе Андерсон 97, Хюсай 110 - Бекао 10, Зеегелаар 42, Пуссетто 48, Н. Перес 101, Соппи 110

Часто кажется, что Кубок Италии командам не нужен. В декабре "Лацио" и "Удинезе" встречались в лиге на "Олимпико" и выдали сумасшедший матч с 4:4. Здесь же получился совсем иной - скучный, низкого уровня. Проблемы в лиге отвлекали. Римляне там ближе к 11-му месту, чем к четвертому, по пропущенным и вовсе 14-ые. Кроме того, их наставник Маурицио Сарри признался, что применил бы серьезную ротацию сегодня, если бы не кадровые проблемы. Фриуланцы близки к зоне вылета, а кадров сегодня собрали лишь 16 из первого состава.

Хозяева владели мячом 65 процентов времени. Но по ударам по воротам даже уступили. Как следует доминировали в первые 25-30 минут и с 70-ой по 90-ую. В начале матча Мурики замыкал головой угловой, и Сильвестри пришлось тащить. Далее и до 65-ой минуты гости играли лучше, даже лучше, чем сам соперник до этого. Пуссетто и Саксесс прорвались в штрафную, первого остановил защитник второго - вратарь. В концовке же основного времени Моро вывел Милинковича-Савича на вратаря, тот дуэль проиграл, а сам Моро добил... в Удоджи.

В дополнительное время футбола вообще не было. Но как раз именно тогда были созданы столько же по-настоящему опасных моментов, сколько и в основное. Арслан закрутил штрафной с фланга в стойку, Иммобиле, отдыхавший в первые 70 минут, принял длинный пас от Катальди на грани офсайда и разобрался с вратарем. Бету головой замкнул чуть-чуть неточно. В последние же минут десять фаворит уже спокойно оттолкнул игру от своих ворот.

Против этого соперника "Лацио" в последнее время нелегко. Этот матч стал четвертым очным из последних пяти, который не выиграл в основное время. Тем не менее, гола Иммобиле хватило для выхода в четвертьфинал. Там ожидает "Милан" на "Сан Сиро".