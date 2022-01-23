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Индзаги: На газоне Сан-Сиро двум клубам невозможно играть, он ужасный

Италия
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Алленаторе "нерадзурри" высказался после домашней победы

Индзаги: На газоне Сан-Сиро двум клубам невозможно играть, он ужасный

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился мыслями после победы над "Венецией" в матче 23-го тура Серии А.

"Команда верила в успех до конца, парни сыграли отлично, учитывая, что недавно мы играли с "Аталантой", пережили дополнительное время в матчах Суперкубка и Кубка Италии.

Главная проблема, которая стоит перед "Интером" и "Миланом", – состояние "Сан-Сиро". На этом газоне двум клубам просто невозможно играть. Мы могли сыграть получше, но, честно говоря, газон кошмарен. Надо что-то делать, раньше такого не было.

Мы выиграли Суперкубок Италии, прошли дальше в Лиге чемпионов и Кубке Италии – это важные знаки. Мы наслаждаемся и сегодняшней победой", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги Венеция
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Источник:
Football Italia

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