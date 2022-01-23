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Гасперини насчет Иличича: Наш разум - джунгли. Даже психиатрам сложно разобраться

Италия
Обновлено
(2 голосов)

Наставник поддержал словенца

Гасперини насчет Иличича: Наш разум - джунгли. Даже психиатрам сложно разобраться

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал психологические проблемы форварда Йосипа Иличича.

"Мне всегда непросто говорить о подобном, потому что это очень личное. Могу только сказать, что мы всегда будем рядом с Иличичем, потому что это выходит за рамки футбола, профессии.

Мы знаем его много лет, пережили много счастливых моментов вместе. Он абсолютно нормальный, позитивный человек но изнутри наш разум похож на джунгли. Даже психиатрам сложно разобраться, что уж говорить о нас.

Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь обрести радость от игры на поле. Иличич знает, что как человека мы готовы ждать его вечно. Как игрока – не могу сказать, все это очень непредсказуемо и деликатно", – рассказал тренер.

Словенский форвард не играет за команду из Бергамо с 9-го января. Ранее Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в Дженоа из-за депрессии у Иличича.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Йосип Иличич
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(2 голосов)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
23.01.2022 в 18:45
А что с ним? Чем страдает?
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Savage0059 (Kyiv)
23.01.2022 в 17:58
Да, нелегко. Война давала о себе знать, потом жена ушла... Потом карантины, потом ковид, долго не в форме, восстановление .. Получается, "богатые тоже плачут".
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