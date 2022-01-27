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В прошлом сезоне играл за Милан. Торино арендовал молодого нападающего Монако
Возвращается на Апеннины
Torino
Пресс-служба футбольного клуба "Торино" сообщает, что "быки" арендовали с опцией выкупа форварда "Монако" Пьетро Пеллегри.
Пеллегри родился в Генуе 17 марта 2001-го. Пьетро – воспитанник "Дженоа". 27 января 2018 года, в зимнее трансферное окно, "Монако" подписал Пеллегри в возрасте 16 лет. Предположительная сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Также итальянец брался в аренду "Миланом" (сыграл 6 матчей) и вызывался тренерским штабом Роберто Манчини в сборную Италии.
В "Монако" он провел 23 матча и забил 2 гола.
????️ | INTERVISTA— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 27, 2022
Pellegri: "Pronto e carico per il Toro"
???? https://t.co/kBZpPQ7Tw9#SFT pic.twitter.com/hpXtMCVR9D
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