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В прошлом сезоне играл за Милан. Торино арендовал молодого нападающего Монако

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Возвращается на Апеннины

В прошлом сезоне играл за Милан. Торино арендовал молодого нападающего Монако

Torino

Новина українською

Пресс-служба футбольного клуба "Торино" сообщает, что "быки" арендовали с опцией выкупа форварда "Монако" Пьетро Пеллегри.

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Пеллегри родился в Генуе 17 марта 2001-го. Пьетро – воспитанник "Дженоа". 27 января 2018 года, в зимнее трансферное окно, "Монако" подписал Пеллегри в возрасте 16 лет. Предположительная сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Также итальянец брался в аренду "Миланом" (сыграл 6 матчей) и вызывался тренерским штабом Роберто Манчини в сборную Италии.

В "Монако" он провел 23 матча и забил 2 гола.

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В статье: Торино (Турин) Монако Пьетро Пеллегри
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Источник:
tv.torinofc.it

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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
27.01.2022 в 11:21
Новость,прям-таки,определяющая для украинского футбола.
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0
-2
Dr. House (Поділля)
27.01.2022 в 11:54
Убейся, Бабуин
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+1
0
avatar
zloyded (Киев)
27.01.2022 в 11:12
От і все! А то кричать Довбик, Довбик... То може агентам так хочеться але дійсність зовсім інша!
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+1
0


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