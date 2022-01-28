  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально. Ювентус купил форварда Фиорентины за 70 млн
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Ювентус купил форварда Фиорентины за 70 млн

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок мог попасть в "Динамо". Кусают ли локти киевляне? Это уже совсем другая история…

Официально. Ювентус купил форварда Фиорентины за 70 млн

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Фиорентины" и сборной Сербии Душан Влахович официально стал игроком туринского "Ювентуса". Трансфер зарегистрировал сайт Серии А.

По информации итальянской прессы, "Ювентус" заплатит за футболиста 70 миллионов евро плюс 5 миллионов потенциально бонусами. Таким образом, Душан – пятый в рейтинге самых дорогих покупок "Старой синьоры" (выше только Роналду, Игуаин, Де Лигт и Артур). В Турине 22-летний Влахович будет получать 7 миллионов евро в год.

Отметим, что в далеком 2017 году киевское "Динамо" имело возможность подписать сербского нападающего почти бесплатно.

Читайте такжеДинамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался

В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
legaseriea.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gafan777 (Каменка)
28.01.2022 в 22:03
днонамо как всегда
Ответить
0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
28.01.2022 в 21:26
Так главное в этом тексте - "почти бесплатно"! Значит нужно было платить какие-то деньги. А основной вектор трансферной политики "Динамо" - свободные агенты.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.01.2022 в 21:17
прост Ихарьоха в свое время не договорился по откату и постановил что Влахович не подходит "команде киевского Динамо"
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...