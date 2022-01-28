Официально. Ювентус купил форварда Фиорентины за 70 млн

Форвард "Фиорентины" и сборной Сербии Душан Влахович официально стал игроком туринского "Ювентуса". Трансфер зарегистрировал сайт Серии А.

По информации итальянской прессы, "Ювентус" заплатит за футболиста 70 миллионов евро плюс 5 миллионов потенциально бонусами. Таким образом, Душан – пятый в рейтинге самых дорогих покупок "Старой синьоры" (выше только Роналду, Игуаин, Де Лигт и Артур). В Турине 22-летний Влахович будет получать 7 миллионов евро в год.

Отметим, что в далеком 2017 году киевское "Динамо" имело возможность подписать сербского нападающего почти бесплатно.

В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.