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Официально. Ювентус купил форварда Фиорентины за 70 млн
Игрок мог попасть в "Динамо". Кусают ли локти киевляне? Это уже совсем другая история…
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Фиорентины" и сборной Сербии Душан Влахович официально стал игроком туринского "Ювентуса". Трансфер зарегистрировал сайт Серии А.
???? #Vlahovic pic.twitter.com/25rBwE0vBN— JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2022
По информации итальянской прессы, "Ювентус" заплатит за футболиста 70 миллионов евро плюс 5 миллионов потенциально бонусами. Таким образом, Душан – пятый в рейтинге самых дорогих покупок "Старой синьоры" (выше только Роналду, Игуаин, Де Лигт и Артур). В Турине 22-летний Влахович будет получать 7 миллионов евро в год.
Отметим, что в далеком 2017 году киевское "Динамо" имело возможность подписать сербского нападающего почти бесплатно.
В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.
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