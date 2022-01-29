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Милан продлил контракт с самым дорогим своим игроком
Ключевой защитник остается в команде
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" продлил контракт с левым защитником Тео Эрнандесом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Предыдущая сделка была действительна до лета 2024 года, а текущая свяжет игрока и клуб до 2026 года. Совсем скоро "Милан" объявит о продлении контракта официально.
Отметим, что Тео Эрнандес – самый дорогой игрок клуба на пару с полузащитником Франком Кессье. Портал Transfermarkt оценивает их двоих в 48 млн евро.
Левый защитник находится в команде с 2019-го года, а перешел он в “Милан” из “Реала” за 21,5 млн евро. В общей сложности Тео провел в составе "россонери" 106 матчей – это лучший показатель среди всех клубов, в которых играл Эрнандес.
Также в сентябре прошлого года защитник дебютировал в составе сборной Франции. За четыре матча он успел забить один гол, отдать три ассиста и победить в Лиге Наций.
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