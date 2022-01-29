  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Астон Вилла отказалась от покупки Бентанкура. На хавбека претендует Тоттенхэм
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла отказалась от покупки Бентанкура. На хавбека претендует Тоттенхэм

Италия
(1 голосов)

"Шпоры" - главный претендент на хавбека

Астон Вилла отказалась от покупки Бентанкура. На хавбека претендует Тоттенхэм

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Астон Вилл" отказалась от покупки центрального полузащитника туринского "Ювентуса" Родриго Бентанкура. Об этом сообщает, итальянский журналист Ромео Агрести.

Так как команда Стивена Джеррарда отказалась от подписания игрока, главным претендентом на трансфер Родриго стал лондонский "Тоттенхэм" под руководством Антонио Конте.

В нынешней кампании итальянской Серии А 24-летний хавбек принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон) Родриго Бентанкур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...