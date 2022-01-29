Астон Вилла отказалась от покупки Бентанкура. На хавбека претендует Тоттенхэм

"Астон Вилл" отказалась от покупки центрального полузащитника туринского "Ювентуса" Родриго Бентанкура. Об этом сообщает, итальянский журналист Ромео Агрести.

Так как команда Стивена Джеррарда отказалась от подписания игрока, главным претендентом на трансфер Родриго стал лондонский "Тоттенхэм" под руководством Антонио Конте.

В нынешней кампании итальянской Серии А 24-летний хавбек принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.