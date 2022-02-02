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Аарон Рэмси: Очень хотел попасть в Рейнджерс

Италия
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Игрок прокомментировал сложившеюся ситуацию

Аарон Рэмси: Очень хотел попасть в Рейнджерс

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Полузащитник Аарон Рэмси рассказал о деталях перехода из "Ювентуса" в "Рейнджерс". Напомним, что он перешел на правах аренды.

"Этот переход был нервным. Между клубами был постоянный диалог, появлялись небольшие изменения, но в конце концов я был просто рад, что нам удалось прийти к соглашению. Я сталкивался с этим впервые, так что да, это определённо нервный опыт для меня.

Я общался со спортивным директором "Рейнджерс" и тренером на прошлой неделе, поэтому был взволнован и очень хотел сюда попасть. Рад, что всё прошло гладко и я оказался в клубе", — приводит слова Рэмси Sky Sports.

Аарон стал игроком "Ювентуса" в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Также он выступал за лондонский "Арсенал", "Кардифф" и "Ноттингем Форест". Контракт полузащитника истекает в 2023 году.

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В статье: Аарон Рэмси Рейнджерс (Глазго)
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