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Мальдини: Ибра никогда не будет для Милана обузой – только ценным кадром
Директор "дьяволов" о продлении контракта с Златаном
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с Златаном Ибрагимовичем.
"Златан знает, чего хочет. Он не притворяется. Он знает, каким может быть возможное соглашение с "Миланом". Если ему не захочется продолжать, он первым скажет об этом.
Его намерение – продолжить играть. Он никогда не будет для этой команды обузой – только ценным кадром", – рассказал итальянец.
Текущее соглашение 40-летнего шведа с "россонери" действует до конца нынешнего сезона.
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