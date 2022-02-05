Мальдини: Ибра никогда не будет для Милана обузой – только ценным кадром

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с Златаном Ибрагимовичем.

"Златан знает, чего хочет. Он не притворяется. Он знает, каким может быть возможное соглашение с "Миланом". Если ему не захочется продолжать, он первым скажет об этом.

Его намерение – продолжить играть. Он никогда не будет для этой команды обузой – только ценным кадром", – рассказал итальянец.