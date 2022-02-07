На Салернитану без Коваленко. Украинский полузащитник пропустит будущий матч Специи

Итальянская "Специя" опубликовала заявку игроков на матч понедельника. Сегодня коллектив Тьяго Мотты встретится с "Салернитаной".

В списке футболистов не нашло места украинцу Виктору Коваленко. В социальных сетях команды указано, что у полузащитника мышечная травма. Эту же информацию подтверждает Calciomercato.

???? Sono 23 i convocati di mister Thiago Motta per #SalernitanaSpezia



POWERED BY ➡️ @Recrowd8 pic.twitter.com/rbFEa60QBR — Spezia Calcio (@acspezia) February 6, 2022

За "Специю" в этом сезоне Коваленко отыграл 16 игр, забил один гол и отдал три голевые. Летом он должен будет вернуться в "Аталанту".