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На Салернитану без Коваленко. Украинский полузащитник пропустит будущий матч Специи
Когда-то Виктор перестанет мучиться из-за травм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Специя" опубликовала заявку игроков на матч понедельника. Сегодня коллектив Тьяго Мотты встретится с "Салернитаной".
В списке футболистов не нашло места украинцу Виктору Коваленко. В социальных сетях команды указано, что у полузащитника мышечная травма. Эту же информацию подтверждает Calciomercato.
???? Sono 23 i convocati di mister Thiago Motta per #SalernitanaSpezia— Spezia Calcio (@acspezia) February 6, 2022
POWERED BY ➡️ @Recrowd8 pic.twitter.com/rbFEa60QBR
За "Специю" в этом сезоне Коваленко отыграл 16 игр, забил один гол и отдал три голевые. Летом он должен будет вернуться в "Аталанту".
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