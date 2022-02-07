  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. На Салернитану без Коваленко. Украинский полузащитник пропустит будущий матч Специи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На Салернитану без Коваленко. Украинский полузащитник пропустит будущий матч Специи

Италия
(1 голосов)

Когда-то Виктор перестанет мучиться из-за травм

На Салернитану без Коваленко. Украинский полузащитник пропустит будущий матч Специи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Специя" опубликовала заявку игроков на матч понедельника. Сегодня коллектив Тьяго Мотты встретится с "Салернитаной".

В списке футболистов не нашло места украинцу Виктору Коваленко. В социальных сетях команды указано, что у полузащитника мышечная травма. Эту же информацию подтверждает Calciomercato.

За "Специю" в этом сезоне Коваленко отыграл 16 игр, забил один гол и отдал три голевые. Летом он должен будет вернуться в "Аталанту".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...