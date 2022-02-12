Милан продлит контракт с ключевым поузащитником

"Милан"Стефано Пиоли в ближайшие дни хочет продлить контракт с полузащитником Исмаэлем Беннассером. Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Сейчас 23-летний алжирец получает 1,5 миллиона евро в год, а после подписания нового контракта зарплата вырастет до 3,2 миллиона. Также в нем будет исключен пункт о возможности выкупа Исмаэля за 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Беннасер провел 25 матчей за "Милан" во всех турнирах. Алжирец забил один гол и отдал одну результативную передачу.