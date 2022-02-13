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Ювентус собирается продать защитника и опорника летом
Клуб оптимизирует состав
Туринский "Ювентус" собирается летом расстаться с защитником Алексом Сандро и хавбеком Адриеном Рабьо.
Оба футболиста не нужны Массимилиано Аллегри. Их контракты с клубом истекают летом 2023 года, и из-за этого "Ювентус" готов рассмотреть предложения по Сандро и Рабьо в июле.
Отмечается, что уход футболистов позволит "старой синьоре" уменьшить зарплатную ведомость и вложить ресурс в молодых игроков.
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Источник:GFNI
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