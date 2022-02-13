Моуриньо: История о расколе между мной и игроками – полная ложь

Португальский коуч "Ромы" Жозе Моуринью дал комментарий об атмосфере в команде перед матчет Серии А с "Сассуоло":

"Исходя из тех историй, что я слышал, кто-то мог ждать, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и с распухшим от ударов лицом. Это большая ложь.

История о расколе между мной и игроками – полная ложь. После игры мы поговорили, проанализировали все и поработали над ошибками. Так я и работаю", – сказал Моуринью.