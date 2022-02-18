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Милан предлагает Ибрагимовичу контракт ещё на год
Шведу предлагают зарплату в 2 раза меньше текущей
Фото: twitter.com/acmilan
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович ведет переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает Sportmediaset. По новому соглашению швед получит 3 миллиона евро, вместо 7.
Сообщается, что "Милан" не готов предлагать продление контракта на текущих условиях из-за возрастающей травматичности 40-летнего шведа.
Ибрагимович хочет получать хотя бы 5 миллионов и вполне возможно получит свое с учетом бонусов и выполненных условий.
В этом сезоне швед провел за "Милан" 19 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.
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