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Милан предлагает Ибрагимовичу контракт ещё на год

Италия
(1 голосов)

Шведу предлагают зарплату в 2 раза меньше текущей

Милан предлагает Ибрагимовичу контракт ещё на год

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович ведет переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает Sportmediaset. По новому соглашению швед получит 3 миллиона евро, вместо 7.

Сообщается, что "Милан" не готов предлагать продление контракта на текущих условиях из-за возрастающей травматичности 40-летнего шведа.

Ибрагимович хочет получать хотя бы 5 миллионов и вполне возможно получит свое с учетом бонусов и выполненных условий.

В этом сезоне швед провел за "Милан" 19 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
sportmediaset.mediaset.it

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Комментарии (3)
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La Scala (Milano)
19.02.2022 в 00:32
IBRA- una bestia!!!
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0
0
Po4eson (Одесса)
19.02.2022 в 00:05
Бери, Златан)))
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+1
-1
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Динамiт (Василькiв)
19.02.2022 в 00:10
Поц, це ж не на Привозі !
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0
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