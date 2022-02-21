Италия
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Аталанта заинтересована в подписании форварда Торино
Стороны ведут переговоры
"Аталанта" интересуется нападающим "Торино" Андреа Белотти, пишет Corriere dello Sport. Напомним, что по окончанию сезона он станет свободным агентом.
"Быки" пока не могут согласовать условия нового контракта с 28-летним футболистом.
В нынешнем сезоне Белотти стал автором трех голов и одной голевой передачи в 11 матчах итальянской Серии А. Андреаперешел в "Торино" в 2015 году.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
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