Аталанта заинтересована в подписании форварда Торино

"Аталанта" интересуется нападающим "Торино" Андреа Белотти, пишет Corriere dello Sport. Напомним, что по окончанию сезона он станет свободным агентом.

"Быки" пока не могут согласовать условия нового контракта с 28-летним футболистом.

В нынешнем сезоне Белотти стал автором трех голов и одной голевой передачи в 11 матчах итальянской Серии А. Андреаперешел в "Торино" в 2015 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.