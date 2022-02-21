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Аталанта заинтересована в подписании форварда Торино

Италия
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Стороны ведут переговоры

Аталанта заинтересована в подписании форварда Торино

Новина українською

"Аталанта" интересуется нападающим "Торино" Андреа Белотти, пишет Corriere dello Sport. Напомним, что по окончанию сезона он станет свободным агентом.

"Быки" пока не могут согласовать условия нового контракта с 28-летним футболистом.

В нынешнем сезоне Белотти стал автором трех голов и одной голевой передачи в 11 матчах итальянской Серии А. Андреаперешел в "Торино" в 2015 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Торино (Турин) Андреа Белотти
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