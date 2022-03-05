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Серия А. Удинезе побеждает Сампдорию и подтверждает неслучайность ничьих с грандами

Италия
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Переигрывает конкурента в борьбе против вылета

Серия А. Удинезе побеждает Сампдорию и подтверждает неслучайность ничьих с грандами

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 28-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Сампдория" 2:1

Голы: Деулофеу 3, Удоджи 12 - Капуто 13

По силе и опыту состава и клубов "Удинезе" и "Сампдория" не должны бороться против вылета из Серии А. Тем не менее, очный матч они начинали в четырех очках над 18-ым местом. Лигурийцы вроде бы начали выбираться с новым главным тренером Марко Джампаоло, в трех матчах дважды победили и проиграли со счетом 0:1 "Милану", но затем получили 0:4 от "Аталанты". Фриуланцы же добыли ничьи 1:1 с "Лацио" и "Миланом" и играли даже лучше грандов. Но победу в семи предыдущих матчах одержали лишь одну. Обеим пора было побеждать.

Джампаоло признал, что отойти от того 0:4 было очень непросто. Как и в том матче, здесь его команда начала пропускать сразу же. Перейра прорвался справа к лицевой линии, нашел пасом назад Деулофеу. Сам Деулофеу покатил свободному Удоджи, как и он сам, забивавшему в предыдущем матче против гранда (первый - "Лацио", второй - "Милану"). После же этого хозяева играли по плану. Мяч отдали, но ударов по воротам за матч нанесли на десять больше (18:8). Хотя сразу же пропустили с заброса Йошиды на Капуто, больше такого не позволяли.

Дальше больше работал вратарь гостей Фальконе. Отбивал мощный удар Уоласа, головой Бекао, Бето также попадал в перекладину. После ошибки в обороне бросился на Деулофеу и заставил его пробить неточно. А у "Сампдории" после гола запомнились разве что немного неточный удар Кандревы и попытка Капуто, остановленная ногой вратаря Сильвестри в ближнем углу.

После этого поражения по потерянным очкам "Сампдория" уже уступает и "Кальяри" с 17-го места, и "Венеции" с 18-го.

Владислав Супряга получил повреждение и не попал в заявку генуэзцев.

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В статье: Серия А Сампдория (Генуя) Удинезе (Удине)
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