Серия А. Наполи - Милан 0:1. Клюшка Жиру решает

Серия А. 28-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Милан" 0:1

Гол: Жиру 49

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Лоботка (Лосано 82), Руис (Мертенс 76), Политано (Элмас 67), Зелински (Ангисса 82), Инсинье (Унас 67), Осимхен

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 80), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Крунич 68), Мессиас (Салемакерс 80), Кесси, Леау (Ибрагимович 89), Жиру (Ребич 68)

Предупреждения: Кулибали 24, Ррахмани 37, Осимхен 77, Унас 90+2 - Жиру 39, Эрнандес 77, Маньян 83, Флоренци 90+3

Главный арбитр: Даниэле Орсато

"В стиле 80-х", - такой заголовок сегодня выдал Corriere Dello Sport. Да, именно тогда "Наполи" и "Милан" в последний раз так плотно боролись друг с другом за Скудетто. Конечно, до окончания сезона еще немало, на первом месте к началу матча пребывал и вовсе "Интер", и все три команды теряют немало очков против всех. Но и очный матч мог немало изменить. В психологическом плане. Атмосфера на матче точно была чемпионской, из 80-х. Времен, когда Диего Марадона еще был человеком, а не стадионом.

Марадоны сегодня на поле не нашлось. Темп был очень высоким, эмоции бурлили, единоборства были жесткими, спорили все со всеми. Но яркости, ума, креатива явно не хватало. В целом обе команды создали очень мало, вратари никак не работали тяжело. Первый тайм по ударам по воротам и вовсе завершился со счетом 3:2. Да и во втором яркости мы не дождались. С другой стороны, таким и должен быть чемпионский матч. Тем более - когда обе команды не в лучшей форме в целом, особенно - в построении атак.

"Наполи" считался фаворитом. Он играл дома, в целом выглядел в последнее время лучше. Собрал сильнейший стартовый состав, в отличие от соперника, игравшего без капитана Романьоли, Кьера и с Ибрагимовичем лишь в запасе. В середине недели не играл дерби в Кубке, как "Милан", а отдыхал. Из 14-ти предыдущих очных матчей выиграл восемь, проиграв лишь один. Он и начал мощнее. Зелински завершил неточно. По владению мячом и вовсе выиграл весь матч со счетом 60:40. Но большую часть первого тайма уступал по игре.

В принципе, в первом тайме больше ударов по воротам запомнились прорывы и падения в штрафной в столкновении с защитниками Беннасера и Осимхена. Второе выглядело пенальти больше, чем первое. Но дважды ВАР не вмешался. Впрочем, все же было заметно преимущество "Милана". За смелый активный прессинг, за неплохое построение атак в первом тайме он получил награду в начале второго. Штрафной удар, навес выбит, Кесси пробил плохо, Калабрия - вроде бы еще хуже, но Жиру будто подставил хоккейную клюшку и подправил.

Далее команды обменялись атаками. Здесь гости также выглядели интереснее. Беннасер закрутил с 18-ти метров, и Оспине пришлось тащить с угла. А вот далее и до конца матча команда Беннасера решила отойти в оборону. Казалось, слишком поспешно, слишком глубоко. Однако эффективно. "Наполи" не сумел создать серьезное давление, не сумел как следует потревожить Маньяна. Даже несмотря на выход форварда вместо опорника. Потревожили как раз Оспину. В концовке он тащил удары Эрнандеса и Салемакерса в контратаках.

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Интересно получилось. В таком вязком ключе обычно проходили последние очные матчи в Милане. В шести последних там были забиты лишь шесть мячей. В том числе и 1:0 в пользу "Наполи" в первом круге. Тогда "Милан" был очень зол на арбитра, отменившего гол Кесси в добавленное время из-за лежачего офсайда Жиру. Здесь, где в предыдущих пяти очных матчах были забиты 22 мяча, Жиру и его команда взяли реванш скромно. Что не помешало им вернуться на первое место. Качели в Серии А продолжаются.

Справедлива ли победа? По игре логичнее была бы ничья. Но в чемпионских матчах логики нет. "Милан" подтвердил общую логику - свое лидерство в лиге в нынешнем сезоне в матчах Топ-7. Большие матчи он играет в разы лучше, чем против аутсайдеров. В том числе и благодаря Оливье, после дублей в дерби и в 1/4 финала Кубка вновь подтвердившего репутацию игрока больших матчей. Он еще и очень вовремя впервые в сезоне забил вне "Сан Сиро". А в "Наполи" такого игрока не нашлось.