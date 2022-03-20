УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Венеция опускается все ниже - проиграла и Сампдории
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Венеция опускается все ниже - проиграла и Сампдории

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Супряга вновь не играл

Серия А. Венеция опускается все ниже - проиграла и Сампдории

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 30-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Сампдория" 0:2

Голы: Капуто 24, 38

Удаление: Анри 86 (В, вторая желтая)

"Кальяри" предоставляет "Венеции" немало возможностей. В субботу он проиграл уже третий матч подряд и остался лишь в трех очках преимущества. С другой стороны, в пятницу "Дженоа" опустила венецианцев на 19-ое место. Короче, им нужно набирать очки. Тем более, что набрали лишь семь в предыдущих 15-ти турах. Правда, тренер Паоло Дзанетти призвал "не попадать в эту ловушку", поскольку осталось ещё много матчей до окончания сезона. Что ж, они не попали. Проиграв четвёртый матч подряд.

Как раз "Сампдория", набравшая шесть очков в последних десяти матчах, в лице её тренера Марко Джампаоло признавала, что играет против прямого конкурента в борьбе против вылета. "Мы не можем сбежать от такой ответственности". Она и не сбежала. В крайне слабой игре обеих без опасных моментов она нашла два гола. Вратарь соперника Мяянпяя под прессингом Сабири потерял мяч. Сабири перехватил и на 38-ой минуте, тогда Мяянпяя отбил лишь удар Сенси, но не добивание оформившего дубль Капуто.

А концовке матча ещё и Анри был удален за лишние разговоры.

"Сампдория" уходит от "Венеции" на расстояние семи очков. Правда, у последней матч в запасе и по сравнению с ней, и с "Кальяри". Так что для неё и вправду не все закончено. Но с темпом набора очков 0.4 за матч она не спасется. А особенно - с такой безвольной игрой.

Владислав Супряга не попал в заявку "Сампдории". О травме не было сообщений. Следует отметить, что состав у Джампаоло почти полный, и для записи 11-ти игроков на скамье запасных ему не пришлось привлекать игроков Примаверы. Значит ли это, что украинец сейчас не среди первых 22-ух игроков команды?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Сампдория (Генуя) Венеция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...