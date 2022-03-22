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Дибала уйдет из Ювентуса летом. Стороны не договорились о новом контракте

Италия
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Ювентус изменил предложение, которое ранее устраивало полузащитника

Дибала уйдет из Ювентуса летом. Стороны не договорились о новом контракте

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

"Ювентус" расстанется с полузащитником Пауло Дибалой, сообщает Фабрицио Романо. Клуб так и не предложил игроку устраивающий его контракт.

Сообщается, что аргентинец был рад подписать соглашение, с которым к нему пришли ещё в октябре: 8 миллионов в год + 2 миллиона бонусной части, но клуб изменил свое решение.

После октябрьского контракта "Ювентус" так и не предложил игроку соглашение, которое бы его устроило.

Футболист начнет переговоры с другими командами уже сейчас, так как его контракт истекает этим летом.

В этом сезоне Пауло провел за "Ювентус" 29 матчей, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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