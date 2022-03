Дибала уйдет из Ювентуса летом. Стороны не договорились о новом контракте

"Ювентус" расстанется с полузащитником Пауло Дибалой, сообщает Фабрицио Романо. Клуб так и не предложил игроку устраивающий его контракт.

Dybala will leave Juventus as free agent. There was full verbal agreement last October for €8m plus €2m net salary until 2026 - then Juve decided to change their proposal. ⚠️???????? #Dybala



Paulo’s not happy with current, new conditions and he will now open talks with other clubs. pic.twitter.com/69UDfrJLGC