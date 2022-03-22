Дибала уйдет из Ювентуса летом. Стороны не договорились о новом контракте

"Ювентус" расстанется с полузащитником Пауло Дибалой, сообщает Фабрицио Романо. Клуб так и не предложил игроку устраивающий его контракт.

Dybala will leave Juventus as free agent. There was full verbal agreement last October for €8m plus €2m net salary until 2026 - then Juve decided to change their proposal. ⚠️???????? #Dybala



Paulo’s not happy with current, new conditions and he will now open talks with other clubs. pic.twitter.com/69UDfrJLGC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2022

Сообщается, что аргентинец был рад подписать соглашение, с которым к нему пришли ещё в октябре: 8 миллионов в год + 2 миллиона бонусной части, но клуб изменил свое решение.

После октябрьского контракта "Ювентус" так и не предложил игроку соглашение, которое бы его устроило.

Футболист начнет переговоры с другими командами уже сейчас, так как его контракт истекает этим летом.

В этом сезоне Пауло провел за "Ювентус" 29 матчей, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.