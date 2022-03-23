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Важный игрок при любом тренере. Интер продлил контракт с ключевым хавбеком

Италия
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Его сватали в "Барсу"

Важный игрок при любом тренере. Интер продлил контракт с ключевым хавбеком

Фото: Football Club Internazionale Milano

UA-Футбол
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Марцело Брозович продлил контракт с "Интером". Об этом передает официальная пресс-служба миланцев.

Новая сделка рассчитана до 2026-го года. Остальные детали остаются неизвестными.

Стоит отметить, что контракт Брозовича с "нерадзурри" заканчивался летом, из-за чего к нему присматривались клубы Европы. К примеру, "Барселона".

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В этом сезоне хорват отыграл 37 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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В статье: Интер (Милан) Марцело Брозович
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