Важный игрок при любом тренере. Интер продлил контракт с ключевым хавбеком

Марцело Брозович продлил контракт с "Интером". Об этом передает официальная пресс-служба миланцев.

Новая сделка рассчитана до 2026-го года. Остальные детали остаются неизвестными.

Стоит отметить, что контракт Брозовича с "нерадзурри" заканчивался летом, из-за чего к нему присматривались клубы Европы. К примеру, "Барселона".

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В этом сезоне хорват отыграл 37 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.