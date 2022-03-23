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Важный игрок при любом тренере. Интер продлил контракт с ключевым хавбеком
Его сватали в "Барсу"
Фото: Football Club Internazionale Milano
Марцело Брозович продлил контракт с "Интером". Об этом передает официальная пресс-служба миланцев.
Новая сделка рассчитана до 2026-го года. Остальные детали остаются неизвестными.
✍️ | RINNOVO— Inter ???????????? (@Inter) March 23, 2022
L’Inter e @brozocrypto insieme fino al 2026 ????????????????
???? https://t.co/Zw0TyBtbI5#Brozovic2026 pic.twitter.com/VqhLVTmeTz
Стоит отметить, что контракт Брозовича с "нерадзурри" заканчивался летом, из-за чего к нему присматривались клубы Европы. К примеру, "Барселона".
В этом сезоне хорват отыграл 37 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
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