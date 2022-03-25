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Не забил пенальти и ушел. Капитан сборной Турции объявил о завершении международной карьеры

Италия
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Легенда.

Не забил пенальти и ушел. Капитан сборной Турции объявил о завершении международной карьеры

Фото: Turkish National Football Teams

UA-Футбол
Новина українською

Бурак Йылмаз имел все шансы стать героем отборочного матча со сборной Португалии.

Его сборная Турции пропустила два гола еще в первом тайме.

Во второй половине именно форвард "Лилля" сначала отквитал один гол, а потом получил шанс сравнять счет с пенальти, но попал в перекладину.

А уже сегодня 36-летний капитан и лидер турецкой сборной объявил об окончании международной карьеры.

Национальную команду Йылмаз оставляет вторым бомбардиром в истории с 31 голом - шансов догнать Хакана Шукюра (51 гол) все равно не было.

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В статье: Бурак Йылмаз
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