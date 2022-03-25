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Не забил пенальти и ушел. Капитан сборной Турции объявил о завершении международной карьеры
Легенда.
Фото: Turkish National Football Teams
Бурак Йылмаз имел все шансы стать героем отборочного матча со сборной Португалии.
Его сборная Турции пропустила два гола еще в первом тайме.
Во второй половине именно форвард "Лилля" сначала отквитал один гол, а потом получил шанс сравнять счет с пенальти, но попал в перекладину.
А уже сегодня 36-летний капитан и лидер турецкой сборной объявил об окончании международной карьеры.
77 appearances ????????— GOAL (@goal) March 25, 2022
31 goals
8 assists
Burak Yilmaz announced his retirement from international football pic.twitter.com/Jo9gVcEstT
Национальную команду Йылмаз оставляет вторым бомбардиром в истории с 31 голом - шансов догнать Хакана Шукюра (51 гол) все равно не было.
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