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Капитанская повязка бонусом. Наполи готовит новый контракт для африканского защитника
Он все ближе к статусу неаполитанской легенды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" намерен удержать Калиду Кулибали и готовит новый контракт для африканского игрока. Об этом передает Calciomercato.
По их данным, в этом заинтересован лично президент клуба - Аурелио де Лаурентис. Новая сделка будет рассчитана до 2025-го или 2026-го года, а зарплата футболиста вырастет до пяти миллионов евро в год.
Rinnovo e fascia da capitano per #Koulibaly: ecco come il #Napoli vuole evitare un '#Insigne-bis' [di @giovanniannun] https://t.co/iaBPzaIr3p pic.twitter.com/SMVxvDMcPM— calciomercato.com (@cmdotcom) March 28, 2022
Также интересное другое. После летнего ухода Лоренцо Инсинье, центрбек Кулибали получит капитанскую повязку. Цвета "Наполи" он защищает с 2014-го года и уже провел более 300-та игр за клуб.
В этом сезоне на счету Кулибали 27 матчей и четыре результативных действия (2+2). Вместе с "Наполи" Калиду ведет борьбу за победу в Серии А.
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