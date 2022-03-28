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Капитанская повязка бонусом. Наполи готовит новый контракт для африканского защитника

Италия
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Он все ближе к статусу неаполитанской легенды

Капитанская повязка бонусом. Наполи готовит новый контракт для африканского защитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" намерен удержать Калиду Кулибали и готовит новый контракт для африканского игрока. Об этом передает Calciomercato.

По их данным, в этом заинтересован лично президент клуба - Аурелио де Лаурентис. Новая сделка будет рассчитана до 2025-го или 2026-го года, а зарплата футболиста вырастет до пяти миллионов евро в год.

Также интересное другое. После летнего ухода Лоренцо Инсинье, центрбек Кулибали получит капитанскую повязку. Цвета "Наполи" он защищает с 2014-го года и уже провел более 300-та игр за клуб.

В этом сезоне на счету Кулибали 27 матчей и четыре результативных действия (2+2). Вместе с "Наполи" Калиду ведет борьбу за победу в Серии А.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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