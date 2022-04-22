  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Главное, чтобы не затянулось. Малиновский вне заявки Аталанты на матч Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главное, чтобы не затянулось. Малиновский вне заявки Аталанты на матч Серии А

Италия
(1 голосов)

Недавно получил травму

Главное, чтобы не затянулось. Малиновский вне заявки Аталанты на матч Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Руслан Малиновский вне заявки "Аталанты" на ближайший матч Серии А.

Из-за травмы полученной в середине недели, полузащитник не поможет команде Гасперини в игре против "Венеции". Встреча состоится в субботу, 23-го апреля.

Отметим, что сам Руслан уже успел прокомментировать свою травму, заявив, что надеется вернутся в ближайшее время. Напомним, что первого июня Украина играет отборочный матч на Чемпионат мира-2022.

Читайте также"Мне наложили четыре шва". Малиновский пропустит пару дней

В текущем сезоне на счету Малиновского 37 матчей, десять голов и пять голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...