Главное, чтобы не затянулось. Малиновский вне заявки Аталанты на матч Серии А

Украинец Руслан Малиновский вне заявки "Аталанты" на ближайший матч Серии А.

Из-за травмы полученной в середине недели, полузащитник не поможет команде Гасперини в игре против "Венеции". Встреча состоится в субботу, 23-го апреля.

