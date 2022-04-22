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Главное, чтобы не затянулось. Малиновский вне заявки Аталанты на матч Серии А
Недавно получил травму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Руслан Малиновский вне заявки "Аталанты" на ближайший матч Серии А.
Из-за травмы полученной в середине недели, полузащитник не поможет команде Гасперини в игре против "Венеции". Встреча состоится в субботу, 23-го апреля.
???? Verso #VeneziaAtalanta, ecco i nostri convocati!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 22, 2022
???? Here's our travelling squad for tomorrow!
Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/wRwsYqqV71
Отметим, что сам Руслан уже успел прокомментировать свою травму, заявив, что надеется вернутся в ближайшее время. Напомним, что первого июня Украина играет отборочный матч на Чемпионат мира-2022.
В текущем сезоне на счету Малиновского 37 матчей, десять голов и пять голевых передач.
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