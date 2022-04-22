Главное, чтобы не затянулось. Малиновский вне заявки Аталанты на матч Серии А

Украинец Руслан Малиновский вне заявки "Аталанты" на ближайший матч Серии А.

Из-за травмы полученной в середине недели, полузащитник не поможет команде Гасперини в игре против "Венеции". Встреча состоится в субботу, 23-го апреля.

Отметим, что сам Руслан уже успел прокомментировать свою травму, заявив, что надеется вернутся в ближайшее время. Напомним, что первого июня Украина играет отборочный матч на Чемпионат мира-2022.

В текущем сезоне на счету Малиновского 37 матчей, десять голов и пять голевых передач.