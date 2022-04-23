Интер планирует подписать аргентинского хавбека

В ближайшее летнее трансферное окно миланский "Интер" может подписать аргентинского полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Контракт Паредеса с "ПСЖ" истекает в 2023 году. Тем не менее, Леандро не является ключевым игроком клуба из Парижа. "ПСЖ" готов продать полузащитника за 15 миллионов евро.

Напомним, что в 2014-2017 годах Паредес уже играл в Серии А. Леандро выступал за "Кьево", "Рому" и "Эмполи".

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец сыграл за "ПСЖ" 22 матча, в которых отличился голом и отдал две результативные передачи.