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Интер планирует подписать аргентинского хавбека
Полузащитник ПСЖ может вернуться в Италию
Леандро Паредес
В ближайшее летнее трансферное окно миланский "Интер" может подписать аргентинского полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
Контракт Паредеса с "ПСЖ" истекает в 2023 году. Тем не менее, Леандро не является ключевым игроком клуба из Парижа. "ПСЖ" готов продать полузащитника за 15 миллионов евро.
Напомним, что в 2014-2017 годах Паредес уже играл в Серии А. Леандро выступал за "Кьево", "Рому" и "Эмполи".
В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец сыграл за "ПСЖ" 22 матча, в которых отличился голом и отдал две результативные передачи.
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