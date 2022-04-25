Серия А. Голы в концовках таймов приближают Ювентус к Лиге Чемпионов

Серия А. 34-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Ювентус" 1:2

Голы: Распадори 39 - Дибала 45, Кен 89

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Айхан, Кирикеш, Кирьякопулос, Фраттези (Энрике 88), М. Лопес, Берарди (Дефрель 79), Распадори, Траоре (Джуричич 79), Скамакка

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Ругани (Кьеллини 55), Сандро, Данило, Закария, Рабио, Бернардески (Миретти 88), Дибала (Влахович 55), Мората (Кен 67)

Предупреждения: М. Лопес 45, Скамакка 50 - Де Шильо 62, Кен 89

Главный арбитр: Фабио Мареска

В среду "Ювентус" выбил "Фиорентину" из Кубка, несмотря на 32 процента владения мячом и 8:17 по ударам по воротам. Сегодня победил, несмотря на 37 процентов владения мячом и 10:22 по ударам. Как и тогда, забил в самой-самой концовке. Как и в предыдущем гостевом матче лиги, пропустил первым, но победил. Классический "Ювентус" Массимилиано Аллегри. Играет плохо, большей частью обороняется, но результат добывает. Теперь он в восьми очках над пятым местом. Лига Чемпионов очень близка.

"Сассуоло" уже побеждал в этом сезоне сам "Юве", "Интер", "Милан", "Лацио", в последних трех домашних матчах - "Фиорентину" и "Аталанту". Дома добывал 2:2 с "Ромой" и "Наполи". Сегодня также был близок к победе. Распадори, трансферная цель "Ювентуса", прорвался мимо защитников и чуть не закрутил в угол, еще одна цель Фраттези чуть не замкнул головой. Щесны отбил удары Берарди и Скамакки. Берарди в итоге отдал пяткой, а Распадори пробил низом.

Тем не менее, последним праздновал "Ювентус". Вначале - перед самим перерывом. Мората отобрал у Кирьякопулоса, отдал Дибале, а тот классно пробил с непростого угла. Тот же Мората во втором тайме пробивал головой, и Консильи потащил из-под перекладины. Вытащил и удар Кена практически в упор. Щесны вновь четко отбивал (Мулдур, удар Скамакки с рикошетом). А после 35-ти минут игры без ворот Кен принял длинный пас Сандро, развернул Кирикеша и пробил. Низом и слабо. Между ногами Консильи.

Ничья и поражение дома и два тяжелых победных гостевых камбека, продливших серию гостевых побед до четырех - таков путь "Ювентуса" в лиге в последнее время. Пятая из шести его побед над "Сассуоло" в последних встречах в Реджо-Эмилии, четвертый из пяти последних очных матчей с голом в самой концовке. "Бьянконери" почти наверняка будут в Лиге Чемпионов. Даже сейчас лишь в одном очке позади третьего места "Наполи".