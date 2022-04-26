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Наполи может на следующий сезон пригласить Гасперини
Команда снова проседает в конце сезона
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис недоволен Лучано Спаллетти на фоне последних неудачных результатов, сообщает La Gazzetta dello Sport. На замену ему в клуб могут пригласить менеджера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
Сообщается, что помимо главного тренера "Аталанты", "Наполи" рассматривает ещё несколько кандидатур.
Контракт Спаллетти рассчитан еще на два года, но его отставку по завершении сезона исключать нельзя, особенно учитывая характер Аурелио.
"Наполи" идет на 3 месте с 67 очками после 34 туров. "Аталанта" же опустилась аж на 8 строчку с 54 очками за 5 туров до конца чемпионата.
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