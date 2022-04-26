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Наполи может на следующий сезон пригласить Гасперини

Италия
(1 голосов)

Команда снова проседает в конце сезона

Наполи может на следующий сезон пригласить Гасперини

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис недоволен Лучано Спаллетти на фоне последних неудачных результатов, сообщает La Gazzetta dello Sport. На замену ему в клуб могут пригласить менеджера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

Сообщается, что помимо главного тренера "Аталанты", "Наполи" рассматривает ещё несколько кандидатур.

Контракт Спаллетти рассчитан еще на два года, но его отставку по завершении сезона исключать нельзя, особенно учитывая характер Аурелио.

"Наполи" идет на 3 месте с 67 очками после 34 туров. "Аталанта" же опустилась аж на 8 строчку с 54 очками за 5 туров до конца чемпионата.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Джан Пьеро Гасперини Лучано Спаллетти Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь)
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Источник:
gazzetta.it

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