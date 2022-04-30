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Довбик может переехать в Серию А

Италия
(2 голосов)

За нападающим следит один из известных итальянских клубов

Довбик может переехать в Серию А

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Итальянский "Торино" продолжает следить и изучать возможность трансфера форварда "Днепра-1" Артема Довбика.

Уже в ближайшее время украинский клуб может получить официальное предложение от представителя Серии А. К настоящему моменту Довбик находится в расположении "Динамо", где поддерживает игровую форму перед матчами сборной Украины.

"За Довбиком по-прежнему следит "Торино". "Днепр-1" получит предложение около 15 миллионов евро. Дальше уже будут думать, отпускать Довбика или нет. Все будет зависеть от ситуации в стране", – сказал журналист Игорь Цыганик.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 война с Россией
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Источник:
Циганик LIVE

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