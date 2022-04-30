Довбик может переехать в Серию А

Итальянский "Торино" продолжает следить и изучать возможность трансфера форварда "Днепра-1" Артема Довбика.

Уже в ближайшее время украинский клуб может получить официальное предложение от представителя Серии А. К настоящему моменту Довбик находится в расположении "Динамо", где поддерживает игровую форму перед матчами сборной Украины.