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Довбик может переехать в Серию А
За нападающим следит один из известных итальянских клубов
Фото: СК Днепр-1
Итальянский "Торино" продолжает следить и изучать возможность трансфера форварда "Днепра-1" Артема Довбика.
Уже в ближайшее время украинский клуб может получить официальное предложение от представителя Серии А. К настоящему моменту Довбик находится в расположении "Динамо", где поддерживает игровую форму перед матчами сборной Украины.
"За Довбиком по-прежнему следит "Торино". "Днепр-1" получит предложение около 15 миллионов евро. Дальше уже будут думать, отпускать Довбика или нет. Все будет зависеть от ситуации в стране", – сказал журналист Игорь Цыганик.
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