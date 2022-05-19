Агент Дибалы проводил встречи в Лондоне и Манчестере

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру как в Серии А, так и в АПЛ с Примерой. Агент нападающего прежде всего провел встречи в Манчестере и Лондоне, прежде чем поехать в Испанию с Италией.

Сообщается, что в подписании нападающего на правах свободного агента будущим летом были заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

Также "Интер" интересовался аргентинцем.

В этом сезоне Дибала провел за "Ювентус" 38 матчей, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 40 миллионов евро.