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Форвард Ромы установил рекорд Серии А

Италия
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На счету Абрахама уже 17 голов в лиге

Форвард Ромы установил рекорд Серии А

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Форвард "Ромы" Тэмми Абрахам установил новый рекорд результативности в Серии А среди англичан – он забил уже 17 голов. Последние два – в матче против "Торино", завершившемся победой римлян 3:1.

Ранее рекордсменом лиги по голам, среди игроков из Англии, был Герри Хитченс, забивший 16 за "Интер" в сезоне 1961/62. Помимо 17 голов, на счету Тэмми также 4 ассиста. В этом сезоне он сыграл за клуб в 37 матчах лиги.

Абрахам перешел в "Рому" из "Челси" прошлым летом за 40 миллионов евро. Ранее его лучшим результатом в высших дивизионах Европы были 15 голов за лондонцев в сезоне 2019/20.

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В статье: Челси (Лондон) Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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