Форвард Ромы установил рекорд Серии А

Форвард "Ромы" Тэмми Абрахам установил новый рекорд результативности в Серии А среди англичан – он забил уже 17 голов. Последние два – в матче против "Торино", завершившемся победой римлян 3:1.

Ранее рекордсменом лиги по голам, среди игроков из Англии, был Герри Хитченс, забивший 16 за "Интер" в сезоне 1961/62. Помимо 17 голов, на счету Тэмми также 4 ассиста. В этом сезоне он сыграл за клуб в 37 матчах лиги.

Абрахам перешел в "Рому" из "Челси" прошлым летом за 40 миллионов евро. Ранее его лучшим результатом в высших дивизионах Европы были 15 голов за лондонцев в сезоне 2019/20.