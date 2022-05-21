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Форвард Ромы установил рекорд Серии А
На счету Абрахама уже 17 голов в лиге
Фото: Eurosport
Форвард "Ромы" Тэмми Абрахам установил новый рекорд результативности в Серии А среди англичан – он забил уже 17 голов. Последние два – в матче против "Торино", завершившемся победой римлян 3:1.
Ранее рекордсменом лиги по голам, среди игроков из Англии, был Герри Хитченс, забивший 16 за "Интер" в сезоне 1961/62. Помимо 17 голов, на счету Тэмми также 4 ассиста. В этом сезоне он сыграл за клуб в 37 матчах лиги.
Абрахам перешел в "Рому" из "Челси" прошлым летом за 40 миллионов евро. Ранее его лучшим результатом в высших дивизионах Европы были 15 голов за лондонцев в сезоне 2019/20.
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