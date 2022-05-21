Серия А. 38-ой тур. Аталанта остается без Еврокубков

Серия А. 38-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус" 2:0

Голы: Данкан 45+1, Гонсалес 90+2 (пен.)

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути (Одриосола 62), Игор, Миленкович, Бираги, Данкан (Торрейра 85), Амрабат, Бонавентура, Гонсалес, Пьонтек (А. Кабрал 84), Сапонара (Иконе 70)

"Ювентус": Перин (Пинсольо 46), Де Лихт, Бонуччи, Кьеллини (Ругани 46), Сандро, Локателли, Миретти (МакКенни 76), Бернардески (Аке 61), Рабио, Кен (Влахович 76), Дибала

Предупреждения: Игор 44. Венути 56, Амрабат 70 - Кен 44, Рабио 56, Де Лихт 84

Со стороны "Фиорентины" сцена была идеальной. На красочном почти заполненном "Артемио Франки". Против ненавистного "Ювентуса". При этом закончившего свой худший сезон за 11 лет, думающего уже о летних трансферах. И, как всегда у Массимилиано Аллегри, не выкладывающегося в незначимых матчах. Препятствиями могли послужить плохая форма самих "фиалок" с четырьмя поражениями в пяти последних матчах и комплекс неполноценности против "Юве", которому проиграли три матча в сезоне без забитых. Но их удалось преодолеть.

В этом матче, как и в предыдущих трех очных, преимущество "Фиорентины" было неоспоримым. Владение мячом в первом тайме - 72 процента, счет по ударам по воротам по итогам всего матча - 13:1. "Ювентус" просто не хотел играть. Да даже заменил второго вратаря на третьего в перерыве. У флорентийцев, правда, также получалось мало. А темп игры был низким. Лишь в добавленное время первого тайма оборона туринцев не сумела выбить, Бонавентура протолкнул, и Данкан забил. А в добавленное время второго Бонуччи зацепил Торрейру.

"Юве" не побеждает и пропускает в добавленное время второго тайма в третьем матче лиги подряд. Об этом сезоне он желает поскорее забыть. Тем не менее, четвертый в лиге, то есть остается в Лиге Чемпионов. А вот "Фиорентина" этот сезон запомнит надолго. И благодаря второй за восемь лет победе дома над "Ювентусом", и благодаря возвращению в Еврокубки после пяти сезонов отсутствия в них. Пусть даже и лишь в Лигу Конференций. Первый успех Рокко Коммиссо как владельца клуба обещает многое.

Джорджо Кьеллини, Пауло Дибала и Федерико Бернардески отыграли свой последний матч за "Ювентус".

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Эмполи" 0:1

Гол: Штулац 79

"Аталанта": Муссо, Де Роон, Паломино, Джимсити, Хатебур (Пессина 57), Фройлер (Демираль 82), Коопмейнерс (Скальвини 78), Дзаппакоста (Меле 78), Пашалич (Иличич 82), Сапата, Бога

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Вити, Луперто, Касаче (Паризи 74), Журковски, Асслани, Бандинелли (Штулац 68), Хендерсон (Ди Франческо 68), Кутроне (Бальданци 74), Ла Мантия (Байрами 46)

Предупреждения: Фройлер 58 - Стоянович 45



"Аталанта" понимала, что выход в Еврокубки уже от нее не зависит. Нужно было в последнем туре набрать больше очков, чем "Фиорентина". Причем закрадывались сомнения в мыслях бергамцев именно об этом. Они думают о конце эры, о кадровой революции летом. Возможен даже уход Джан Пьеро Гасперини. Они побеждали лишь дважды в предыдущих восьми матчах. Правда, "Эмполи" побеждал однажды в 20-ти. Но как раз "Наполи", выбив его из борьбы за Скудетто. Сегодня также сыграл важную роль в сезоне. Помог определить восьмого лишнего.

В предыдущей очной встрече в Бергамо в 2019-ом году "Аталанта" невероятным образом не забила с 47-ми ударов по воротам и 18-ти в створ, сыграв 0:0. Сегодня не забила с сорока и 11-ти соответственно. Гульельмо Викарио, герой предыдущего тура, вратарь, наиболее спасавший в отдельном матче в сезоне, если считать по индексу XG, вновь тащил невероятные мячи. Тащили и защитники на линии, каркас ворот помог дважды. Ну а в итоге Штулац классно пробил под перекладину из района линии штрафной.

"Аталанта" остается лишь с четырьмя домашними победами в сезоне в лиге. То есть четырьмя в 19-ти матчах. Остается без Еврокубков на следующий сезон. После трех сезонов в Лиге Чемпионов подряд падение весьма болезненное.

Отметим выход на поле Йосипа Иличича, не игравшего четыре месяца из-за очередного приступа депрессии. А также отсутствие Руслана Малиновского из-за перебора желтых карточек.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эллас Верона" 3:3

Голы: Ж. Кабрал 16, Фелипе Андерсон 29, Педро 62 - Симеоне 6, Лазанья 14, Хонгла 76

"Лацио": Стракоша, Лаццари, Ачерби, Марушич, Луис Фелипе (Каменович 46), Катальди (Лейва 73), Башич (Акпа-Акпро 79), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Ж. Кабрал (Ромеро 73), Дзакканьи (Педро 46)

"Эллас Верона": А. Берарди, Шутало (Казале 46), Коппола, Чеккерини (Тамез 46), Фараони, Хонгла (Депаоли 85), Велозу, Лазович, Лазанья, Капрари (Давидович 88), Симеоне (Бесса 70)

Предупреждения: Луис Фелипе 20, Лейва 85 - Хонгла 3, Велозу 23, Чеккерини 44, Фараони 45+4, Казале 54, Лазанья 90+1

"Лацио" обеспечил себе место в Еврокубках еще в предыдущем туре. Более того - в Лиге Европы. Оставалось сохранить пятое, то есть обойти "Рому". Для этого нужна была ничья. Правда, Маурицио Сарри вопрос о важности обойти соседей разозлил и вынудил потребовать от римских команд избавиться от провинциального мышления. Но его подопечные старались, не хотели проигрывать. И в итоге даже без лучшего бомбардира лиги Чиро Иммобиле забили трижды и добыли результат.

Джованни Симеоне замкнул головой навес Лазовича. Затем Симеоне прорвался, отдал Лазанье, а тот с помощью двух стоек забил. 0:2 на 14-ой минуте. Но продержался этот счет недолго. Фелипе Андерсон прорвался слева и выложил Кабралу, сам Фелипе добил после удара в защитника. Педро также добивал. После того как выложил Андерсону под удар. Неудачный отскок от защитника сделал счет лишь 3:3, то есть также приемлемый для "орлов".

Первый сезон в Риме Сарри завершает в Топ-5. Хотя бы выше Гасперини и Жозе Моуриньо.