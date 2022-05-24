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Перишич подпишет новый контракт с Интером

Италия
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Хорват решил остаться в клубе

Перишич подпишет новый контракт с Интером

Иван Перишич

Хорватский полузащитник Иван Перишич подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Сообщается, что Перишич останется в клубе еще на два года. Иван будет зарабатывать пять миллионов евро за сезон.

В 49 матчах нынешнего сезона Перишич забил десять голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, что интерес к хорвату проявлял "Челси".

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В статье: Иван Перишич Интер (Милан)
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Источник:
Николо Скира

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