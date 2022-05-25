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Ибрагимович снова выбывает: швед перенес операцию на колене

Италия
(1 голосов)

В этом году ему 41

Ибрагимович снова выбывает: швед перенес операцию на колене

Фото: acmilan.com

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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит 7-8 месяцев из-за операции на коленном суставе, сообщает клубный сайт. Процедура прошла хорошо.

Сообщается, что хирургическое вмешательство потребовалось, чтобы устранить нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки.

В прошлом сезоне Златан пропустил из-за травм 91 день.

Текущий контракт шведа истекает этим летом.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
acmilan.com

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
25.05.2022 в 20:11
Блин как обидно, а ведь Ибра доказал, если бы не травмы , то на самом высоком уровне , настоящий профи, смог бы играть до 42-43 лет. Вот у кого учиться надо
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scorpius (Ck)
25.05.2022 в 19:35
Жаль, что в следующей ЛЧ с большой вероятностью не сыграет. Наверное пора на покой.
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