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Ибрагимович снова выбывает: швед перенес операцию на колене
В этом году ему 41
Фото: acmilan.com
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит 7-8 месяцев из-за операции на коленном суставе, сообщает клубный сайт. Процедура прошла хорошо.
Сообщается, что хирургическое вмешательство потребовалось, чтобы устранить нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки.
В прошлом сезоне Златан пропустил из-за травм 91 день.
Текущий контракт шведа истекает этим летом.
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Источник:acmilan.com
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
25.05.2022 в 20:11
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scorpius (Ck)
25.05.2022 в 19:35
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