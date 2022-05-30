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В Лондоне снова не прижился. Агент Лукаку проведет переговоры о возвращении форварда в Италию

Италия
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Вряд ли "Челси" сможет отбить потраченную сумму

В Лондоне снова не прижился. Агент Лукаку проведет переговоры о возвращении форварда в Италию

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Первый сезон Ромелу Лукаку в "Челси" после возвращения прошел неидеально. Из-за этого он может сменить клуб.

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По данным инсайдера Николо Скира, агент футболиста во вторник проведет встречу в Милане с боссами "Интера". Будет рассматриваться возвращение бельгийца в итальянский клуб.

"Челси" готов продать форварда или отпустить в аренду. Напомним, что летом 2021-го после двух крутых сезонов Ромелу сменил "Интер" на "пенсионеров" за 113 миллионов евро.

За прошедшую кампанию он совершил 17 результативных действий (15+2) в 44-х играх.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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