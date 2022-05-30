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В Лондоне снова не прижился. Агент Лукаку проведет переговоры о возвращении форварда в Италию
Вряд ли "Челси" сможет отбить потраченную сумму
Getty Images / Global Images Ukraine
Первый сезон Ромелу Лукаку в "Челси" после возвращения прошел неидеально. Из-за этого он может сменить клуб.
По данным инсайдера Николо Скира, агент футболиста во вторник проведет встречу в Милане с боссами "Интера". Будет рассматриваться возвращение бельгийца в итальянский клуб.
"Челси" готов продать форварда или отпустить в аренду. Напомним, что летом 2021-го после двух крутых сезонов Ромелу сменил "Интер" на "пенсионеров" за 113 миллионов евро.
Confirmed! Romelu #Lukaku’s lawyer (Sebastien Ledure) will be in Milano tomorrow to meet #Inter and to discuss the possible return of Big Rom, which pushing to re-join Inter. The deal is complicated and the way is still #Chelsea’s green light to sale the striker on loan. #CFC https://t.co/98Url87Dnr— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2022
За прошедшую кампанию он совершил 17 результативных действий (15+2) в 44-х играх.
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