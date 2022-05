В Лондоне снова не прижился. Агент Лукаку проведет переговоры о возвращении форварда в Италию

Первый сезон Ромелу Лукаку в "Челси" после возвращения прошел неидеально. Из-за этого он может сменить клуб.

По данным инсайдера Николо Скира, агент футболиста во вторник проведет встречу в Милане с боссами "Интера". Будет рассматриваться возвращение бельгийца в итальянский клуб.

"Челси" готов продать форварда или отпустить в аренду. Напомним, что летом 2021-го после двух крутых сезонов Ромелу сменил "Интер" на "пенсионеров" за 113 миллионов евро.

Confirmed! Romelu #Lukaku’s lawyer (Sebastien Ledure) will be in Milano tomorrow to meet #Inter and to discuss the possible return of Big Rom, which pushing to re-join Inter. The deal is complicated and the way is still #Chelsea’s green light to sale the striker on loan. #CFC https://t.co/98Url87Dnr