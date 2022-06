СМИ: Лацио и Шахтер закрыли сделку по трансферу полузащитника

Очередное подтверждение того, что бразилец Маркос Антонио покинет донецкий "Шахтер". Слухи о его переходе в "Лацио" стали появляться еще несколько недель назад.

По данным Фабрицио Романо, сделка между клубами окончательно закрыта. Стороны договорились о трансфере, "Шахтер" получит десять миллионов евро с учетом бонусов.

Paperworks signed between Lazio and Shakhtar Donetsk for Marcos Antonio. Deal completed for €10m fee [add ons included]. ???????? #transfers @SkySport @ManuBaio



Marcos Antonio will undergo medical tests in the coming days. https://t.co/LCvxsCmQtM