СМИ: Лацио и Шахтер закрыли сделку по трансферу полузащитника

Очередное подтверждение того, что бразилец Маркос Антонио покинет донецкий "Шахтер". Слухи о его переходе в "Лацио" стали появляться еще несколько недель назад.

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По данным Фабрицио Романо, сделка между клубами окончательно закрыта. Стороны договорились о трансфере, "Шахтер" получит десять миллионов евро с учетом бонусов.

Paperworks signed between Lazio and Shakhtar Donetsk for Marcos Antonio. Deal completed for €10m fee [add ons included]. ???????? #transfers @SkySport @ManuBaio



Marcos Antonio will undergo medical tests in the coming days. https://t.co/LCvxsCmQtM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022

Антонио в ближайшие дни пройдет медосмотр, а после подпишет контракт с новым клубом. Речь идет о пятилетнем контракте.

За "Шахтер" Маркос отыграл 101 матч и забил девять голов.