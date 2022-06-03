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СМИ: Лацио и Шахтер закрыли сделку по трансферу полузащитника

Италия
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Маркос будет играть в итальянской столице

СМИ: Лацио и Шахтер закрыли сделку по трансферу полузащитника

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Очередное подтверждение того, что бразилец Маркос Антонио покинет донецкий "Шахтер". Слухи о его переходе в "Лацио" стали появляться еще несколько недель назад.

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По данным Фабрицио Романо, сделка между клубами окончательно закрыта. Стороны договорились о трансфере, "Шахтер" получит десять миллионов евро с учетом бонусов.

Антонио в ближайшие дни пройдет медосмотр, а после подпишет контракт с новым клубом. Речь идет о пятилетнем контракте.

За "Шахтер" Маркос отыграл 101 матч и забил девять голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маркос Антонио
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