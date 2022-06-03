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СМИ: Лацио и Шахтер закрыли сделку по трансферу полузащитника
Маркос будет играть в итальянской столице
Фото: ФК Шахтер
Очередное подтверждение того, что бразилец Маркос Антонио покинет донецкий "Шахтер". Слухи о его переходе в "Лацио" стали появляться еще несколько недель назад.
По данным Фабрицио Романо, сделка между клубами окончательно закрыта. Стороны договорились о трансфере, "Шахтер" получит десять миллионов евро с учетом бонусов.
Paperworks signed between Lazio and Shakhtar Donetsk for Marcos Antonio. Deal completed for €10m fee [add ons included]. ???????? #transfers @SkySport @ManuBaio— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022
Marcos Antonio will undergo medical tests in the coming days. https://t.co/LCvxsCmQtM
Антонио в ближайшие дни пройдет медосмотр, а после подпишет контракт с новым клубом. Речь идет о пятилетнем контракте.
За "Шахтер" Маркос отыграл 101 матч и забил девять голов.
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