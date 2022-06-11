Переход Саншеша в Милан почти завершен

Португальский полузащитник "Лилля" Рената Саншеш в ближайшее время станет игроком "Милана". Об этом сообщает авторитетный журналист Руди Галетти.

Хавбек обойдется "россонери" в 18 миллионов евро. Также известно, что сам 24-летний футболист договорился о 4-летнем контракте с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон. Сейчас стороны обсуждают последние детали перехода, включая размер бонусов.

В сезоне 2021/22 Саншеш провел за "Лилль" 25 матчей в Лиге 1, отличившись 2 голами и 5 результативными передачами.