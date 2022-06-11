Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переход Саншеша в Милан почти завершен
Игрок вскоре окажется в Италии
Фото: twitter.com/LOSC_EN
Португальский полузащитник "Лилля" Рената Саншеш в ближайшее время станет игроком "Милана". Об этом сообщает авторитетный журналист Руди Галетти.
Хавбек обойдется "россонери" в 18 миллионов евро. Также известно, что сам 24-летний футболист договорился о 4-летнем контракте с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон. Сейчас стороны обсуждают последние детали перехода, включая размер бонусов.
В сезоне 2021/22 Саншеш провел за "Лилль" 25 матчей в Лиге 1, отличившись 2 голами и 5 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Испанец Капаррос - главное оружие Армении. Он убрал культ Мхитаряна и ведет сборную к лучшему результату в истории
- С миру по нитке, или Как в сборной Армении оказались колумбиец, швед и два аргентинца
- Леоненко – о Луческу: Я не понимаю ультрас Динамо. Ну был он в Шахтере, но ведь он иностранец
- Гасперини остается в Аталанте. Он предложил три вектора развития клуба
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО