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Переход Саншеша в Милан почти завершен

Италия
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Игрок вскоре окажется в Италии

Переход Саншеша в Милан почти завершен

Фото: twitter.com/LOSC_EN

Новина українською

Португальский полузащитник "Лилля" Рената Саншеш в ближайшее время станет игроком "Милана". Об этом сообщает авторитетный журналист Руди Галетти.

Хавбек обойдется "россонери" в 18 миллионов евро. Также известно, что сам 24-летний футболист договорился о 4-летнем контракте с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон. Сейчас стороны обсуждают последние детали перехода, включая размер бонусов.

В сезоне 2021/22 Саншеш провел за "Лилль" 25 матчей в Лиге 1, отличившись 2 голами и 5 результативными передачами.

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В статье: Милан Ренату Саншеш Лилль
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Источник:
Rudy Galetti

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