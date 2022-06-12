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Милан нацелился на молодого вингера Брюгге

Италия
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Игрок должен усилить линию атаки клуба Пиоли

Милан нацелился на молодого вингера Брюгге

Новина українською

"Милан" Стефано Пиоли договорился о трансфере вингера "Брюгге" Ноа Ланга. Такую информацию сообщает авторитетное издание Eurosport.

Футболист должен в ближайшее время присоединиться к "россонери". Ланг подпишет с "Миланом" 5-летний контракт, а трансфер обойдется примерно в 20 млн евро. В то же время, на данный момент отсутствует согласие на переход от новых владельцев бельгийской команды.

В этом сезоне Ноа Ланг забил 9 мячей и отдал 15 голевых в 48 матчах Лиги Жюпиле. Его стоимость равна 22 млн евро, согласно данным портала Трансфермаркт.

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В статье: Брюгге Милан Ноа Ланг
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Источник:
Eurosport

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