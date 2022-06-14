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Погба согласовал контракт с будущим клубом. Официально объявят в июле
Никакой Франции
Фото: twitter.com/ManUtd
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба перейдет в "Ювентус", сообщает Goal.com. О трансфере официально объявят в июле.
Ранее сообщалось, что хавбеком также заинтересован "ПСЖ". У агентов поля было по предложению из Парижа и Турина и француз мог выбирать.
Контракт Погба истекает этим летом. Игрок уже попрощался с "МЮ" в социальных сетях.
Напомним, что Поль выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".
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Источник:goal.com
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