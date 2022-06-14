Погба согласовал контракт с будущим клубом. Официально объявят в июле

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба перейдет в "Ювентус", сообщает Goal.com. О трансфере официально объявят в июле.

Ранее сообщалось, что хавбеком также заинтересован "ПСЖ". У агентов поля было по предложению из Парижа и Турина и француз мог выбирать.

Контракт Погба истекает этим летом. Игрок уже попрощался с "МЮ" в социальных сетях.

Напомним, что Поль выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".