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Погба согласовал контракт с будущим клубом. Официально объявят в июле

Италия
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Погба согласовал контракт с будущим клубом. Официально объявят в июле

Фото: twitter.com/ManUtd

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба перейдет в "Ювентус", сообщает Goal.com. О трансфере официально объявят в июле.

Ранее сообщалось, что хавбеком также заинтересован "ПСЖ". У агентов поля было по предложению из Парижа и Турина и француз мог выбирать.

Контракт Погба истекает этим летом. Игрок уже попрощался с "МЮ" в социальных сетях.

Напомним, что Поль выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник:
goal.com

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