Место в пятерке. Ассист Малиновского - в списке лучших голевых передач сезона в Серии А

Серия А опубликовала список 30-ти лучших голевых передач сезона 2021/22.

Ассист Руслана Малиновского в игре "Салернитана" - "Аталанта" оказался на высоком четвертом месте. Лидерство за Альваро Моратой, который ударом через себя помог отличиться Влаховичу.

Отметим, что ранее гол Малиновского попал в список 30-ти лучших по итогам сезона в Серии А.