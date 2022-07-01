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Место в пятерке. Ассист Малиновского - в списке лучших голевых передач сезона в Серии А

Италия
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Действительно получилось красиво

Место в пятерке. Ассист Малиновского - в списке лучших голевых передач сезона в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Серия А опубликовала список 30-ти лучших голевых передач сезона 2021/22.

Ассист Руслана Малиновского в игре "Салернитана" - "Аталанта" оказался на высоком четвертом месте. Лидерство за Альваро Моратой, который ударом через себя помог отличиться Влаховичу.

Отметим, что ранее гол Малиновского попал в список 30-ти лучших по итогам сезона в Серии А.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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