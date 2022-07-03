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Милан намерен продлить контракт со Златаном. Стороны встретятся в ближайшие дни

Италия
(2 голосов)

Ибрагимович на полгода выбыл после операции

Милан намерен продлить контракт со Златаном. Стороны встретятся в ближайшие дни

Фото: Sport.fr

UA-Футбол
Новина українською

Шведский форвард Златан Ибрагимович стал свободным агентом по окончании его контракта с "Миланом". Однако, новый клуб-чемпион Италии не намерен терять одного из лидеров команды и раздевалки.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, стороны проведут переговоры о новом контракте в ближайшие дни. И швед, и клуб не намерены расставаться, согласно информации издания.

"Милан" не намерен терять Ибрагимовича, принесшего клубу первое чемпионство с сезона 2010/11. И это несмотря на то, что швед не сможет играть еще около полугода – он восстанавливается после майской операции на левом колене.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
03.07.2022 в 18:20
може,тренером буде.Хоча я сумніваюся,що він буде хорошим тренером
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Dr. House (Поділля)
03.07.2022 в 17:45
Потрібно обов'язково подовжувати! Ібра ще не сказав останнього слова!!!
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