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Милан намерен продлить контракт со Златаном. Стороны встретятся в ближайшие дни
Ибрагимович на полгода выбыл после операции
Фото: Sport.fr
Шведский форвард Златан Ибрагимович стал свободным агентом по окончании его контракта с "Миланом". Однако, новый клуб-чемпион Италии не намерен терять одного из лидеров команды и раздевалки.
Как сообщает издание Sky Sport Italia, стороны проведут переговоры о новом контракте в ближайшие дни. И швед, и клуб не намерены расставаться, согласно информации издания.
"Милан" не намерен терять Ибрагимовича, принесшего клубу первое чемпионство с сезона 2010/11. И это несмотря на то, что швед не сможет играть еще около полугода – он восстанавливается после майской операции на левом колене.
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