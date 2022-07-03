Милан намерен продлить контракт со Златаном. Стороны встретятся в ближайшие дни

Шведский форвард Златан Ибрагимович стал свободным агентом по окончании его контракта с "Миланом". Однако, новый клуб-чемпион Италии не намерен терять одного из лидеров команды и раздевалки.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, стороны проведут переговоры о новом контракте в ближайшие дни. И швед, и клуб не намерены расставаться, согласно информации издания.

"Милан" не намерен терять Ибрагимовича, принесшего клубу первое чемпионство с сезона 2010/11. И это несмотря на то, что швед не сможет играть еще около полугода – он восстанавливается после майской операции на левом колене.