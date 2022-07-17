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Руководство Ромы провело встречу с представителями Пауло Дибалы

Италия
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Римляне не способны платить аргентинцу требуемые 6 миллионов евро в год, но обсуждают возможности

Руководство Ромы провело встречу с представителями Пауло Дибалы

Фото: Fichajes

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Ромы" по-прежнему чрезвычайно заинтересовано в подписании аргентинского экс-нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы свободным агентом. Более того, представители организации уже провели первый раунд переговоров с агентом игрока.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, римский клуб не способен удовлетворить финансовые аппетиты Дибалы, однако намерен обсудить другие возможности. По информации журналиста, клуб предлагает вместо требуемых 6 миллионов евро в год меньшую зарплату, но с большими бонусами.

После первого раунда переговоров "Рома" ждет ответа игрока и его представителей на предложение клуба. Как ранее сообщалось, Пауло также интересен миланскому "Интеру".

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В статье: Рома (Рим) Пауло Дибала
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