Руководство Ромы провело встречу с представителями Пауло Дибалы

Руководство "Ромы" по-прежнему чрезвычайно заинтересовано в подписании аргентинского экс-нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы свободным агентом. Более того, представители организации уже провели первый раунд переговоров с агентом игрока.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, римский клуб не способен удовлетворить финансовые аппетиты Дибалы, однако намерен обсудить другие возможности. По информации журналиста, клуб предлагает вместо требуемых 6 миллионов евро в год меньшую зарплату, но с большими бонусами.