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Руководство Ромы провело встречу с представителями Пауло Дибалы
Римляне не способны платить аргентинцу требуемые 6 миллионов евро в год, но обсуждают возможности
Фото: Fichajes
Руководство "Ромы" по-прежнему чрезвычайно заинтересовано в подписании аргентинского экс-нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы свободным агентом. Более того, представители организации уже провели первый раунд переговоров с агентом игрока.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, римский клуб не способен удовлетворить финансовые аппетиты Дибалы, однако намерен обсудить другие возможности. По информации журналиста, клуб предлагает вместо требуемых 6 миллионов евро в год меньшую зарплату, но с большими бонусами.
.@OfficialASRoma: incontro con gli agenti di Paulo #Dybala #calciomercato #SerieA https://t.co/gPrzGJKeJy— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 17, 2022
После первого раунда переговоров "Рома" ждет ответа игрока и его представителей на предложение клуба. Как ранее сообщалось,
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