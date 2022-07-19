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Фиорентина ждет. Названа дата медосмтра защитника Шахтера перед переездом в Серию А

Италия
(1 голосов)

Не аренда, полноценный трансфер

Фиорентина ждет. Названа дата медосмтра защитника Шахтера перед переездом в Серию А

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Бразилец Додо уже в ближайшее время станет игроком "Фиорентины".

По данным авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, "Шахтер" и "фиалки" фактически закрыли переход. В четверг фулбек пройдет медосмотр перед подписанием контракта.

Ди Марцио также назвал сумму трансферу - 14 с половиной миллионов евро обязательно и еще три с половиной в виде бонуса. Бразилец будет получать полтора миллиона в год и подпишет пятилетний контракт.

Отметим, что Додо выступал за "Шахтер" с лета 2019-го. На его счету 97 матчей, пять голов и 17 голевых передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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