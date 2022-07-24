Де Лаурентис - о Кулибали: Сначала к нам обратилась Барселона, но у нее не было денег, она в долгах

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис дал комментарий на счет продажи защитника Калиду Кулибали в "Челси".

"Я отпустил его, потому что он попросил. К нам обратилась "Барселона", но у нее не было денег, она в долгах.

Потом появился "Челси", и мы просто не могли отказать такому игроку, как Кулибали, несмотря на то, что я всеми силами пытался его сохранить и предлагал 6 млн евро в год "чистыми".

Но если футболист хочет получить новый опыт в престижном клубе, в ведущей лиге мира, то остается подумать о том, что он дал твоей команде, и не чинить ему препятствий", – заявил Де Лаурентис.