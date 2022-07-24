Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Лаурентис - о Кулибали: Сначала к нам обратилась Барселона, но у нее не было денег, она в долгах
Трансфер в каталонский клуб не состоялся из-за финансовой составляющей
Фото: US Sports
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис дал комментарий на счет продажи защитника Калиду Кулибали в "Челси".
"Я отпустил его, потому что он попросил. К нам обратилась "Барселона", но у нее не было денег, она в долгах.
Потом появился "Челси", и мы просто не могли отказать такому игроку, как Кулибали, несмотря на то, что я всеми силами пытался его сохранить и предлагал 6 млн евро в год "чистыми".
Но если футболист хочет получить новый опыт в престижном клубе, в ведущей лиге мира, то остается подумать о том, что он дал твоей команде, и не чинить ему препятствий", – заявил Де Лаурентис.
Популярное сейчас
- Дебют Зинченко, новый клуб Ракицкого, заявление Неймара. Главные новости за 23 июля
- Известно, сколько складов боекомплектов россиян уничтожила украинская артиллерия за сутки
- В результате утреннего удара россиян по Кропивницкому ранения получили 19 человек
- Фенербахче подписал звездного форварда из Серии А
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице