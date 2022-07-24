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Де Лаурентис - о Кулибали: Сначала к нам обратилась Барселона, но у нее не было денег, она в долгах

Италия
(2 голосов)

Трансфер в каталонский клуб не состоялся из-за финансовой составляющей

Де Лаурентис - о Кулибали: Сначала к нам обратилась Барселона, но у нее не было денег, она в долгах

Фото: US Sports

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис дал комментарий на счет продажи защитника Калиду Кулибали в "Челси".

"Я отпустил его, потому что он попросил. К нам обратилась "Барселона", но у нее не было денег, она в долгах.

Потом появился "Челси", и мы просто не могли отказать такому игроку, как Кулибали, несмотря на то, что я всеми силами пытался его сохранить и предлагал 6 млн евро в год "чистыми".

Но если футболист хочет получить новый опыт в престижном клубе, в ведущей лиге мира, то остается подумать о том, что он дал твоей команде, и не чинить ему препятствий", – заявил Де Лаурентис.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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Источник:
Football Italia

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