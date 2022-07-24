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Наполи объявил об уходе лучшего бомбардира в истории клуба

Италия
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Легенда будет искать новую команду

Наполи объявил об уходе лучшего бомбардира в истории клуба

Новина українською

Итальянский "Наполи" официально объявил об уходе своего бельгийского форварда Дриса Мертенса.

35-летний футболист покидает команду в связи с истечением срока контракта. Неаполитанцы подтвердили, что не стали пролонгировать соглашение с игроком.

Дрис Мертенс выступал за "Наполи»"с сезона-2013/14, и за все это время забил 148 голов в 397 матчах, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

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В статье: Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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