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Наполи объявил об уходе лучшего бомбардира в истории клуба
Легенда будет искать новую команду
Итальянский "Наполи" официально объявил об уходе своего бельгийского форварда Дриса Мертенса.
35-летний футболист покидает команду в связи с истечением срока контракта. Неаполитанцы подтвердили, что не стали пролонгировать соглашение с игроком.
Дрис Мертенс выступал за "Наполи»"с сезона-2013/14, и за все это время забил 148 голов в 397 матчах, став лучшим бомбардиром в истории клуба.
Dries ???? pic.twitter.com/Y7EJJqdepU— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 24, 2022
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Источник:Твиттер ФК "Наполи"
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