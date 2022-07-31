Моуринью хочет пригласить в Рому еще одного бывшего подопечного

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью продолжает собирать своих бывших подопечных в Риме. Этим летом португалец пригласил к себе Неманью Матыча, а теперь хочет оформить переход знакомого ему Джафета Танганга из “Тоттенхэма”. Об этом сообщает IITempo.

"Волки" пытаются найти на трансферном рынке вариант, который поможет укрепить оборону. Моуринью выбрал именно 23-летнего защитника, который может сыграть и в центре, и на правом фланге.

Отметим, что под руководством Жозе Моуринью Танганга делал свои первые большие шаги в составе лондонцев, проведя 21 матч бок о бок с португальцем. В прошлом сезоне на счету защитника 19 поединков.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает воспитанника "Тоттенхэма" в 12 миллионов евро. Контракт англичанина со "шпорами" действует еще до лета 2025 года.