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Моуринью хочет пригласить в Рому еще одного бывшего подопечного

Италия
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Моуринью хочет пригласить в Рому еще одного бывшего подопечного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью продолжает собирать своих бывших подопечных в Риме. Этим летом португалец пригласил к себе Неманью Матыча, а теперь хочет оформить переход знакомого ему Джафета Танганга из “Тоттенхэма”. Об этом сообщает IITempo.

"Волки" пытаются найти на трансферном рынке вариант, который поможет укрепить оборону. Моуринью выбрал именно 23-летнего защитника, который может сыграть и в центре, и на правом фланге.

Отметим, что под руководством Жозе Моуринью Танганга делал свои первые большие шаги в составе лондонцев, проведя 21 матч бок о бок с португальцем. В прошлом сезоне на счету защитника 19 поединков.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает воспитанника "Тоттенхэма" в 12 миллионов евро. Контракт англичанина со "шпорами" действует еще до лета 2025 года.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Джафет Танганга
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