Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуринью хочет пригласить в Рому еще одного бывшего подопечного
Верит в молодой талант?
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью продолжает собирать своих бывших подопечных в Риме. Этим летом португалец пригласил к себе Неманью Матыча, а теперь хочет оформить переход знакомого ему Джафета Танганга из “Тоттенхэма”. Об этом сообщает IITempo.
"Волки" пытаются найти на трансферном рынке вариант, который поможет укрепить оборону. Моуринью выбрал именно 23-летнего защитника, который может сыграть и в центре, и на правом фланге.
Отметим, что под руководством Жозе Моуринью Танганга делал свои первые большие шаги в составе лондонцев, проведя 21 матч бок о бок с португальцем. В прошлом сезоне на счету защитника 19 поединков.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает воспитанника "Тоттенхэма" в 12 миллионов евро. Контракт англичанина со "шпорами" действует еще до лета 2025 года.
Популярное сейчас
- Российский тренер снова не включил игрока сборной Украины в заявку на ЛЧ
- Общенациональный телеканал. Setanta Sport получила конкурента в борьбе за права на трансляцию УПЛ
- Детский тренер: Шовковский очень хорошо учился, в отличие от Ващука
- Барса продолжает покупать, Лингард поиграет за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО