Официально: Фабрегас подписал контракт с Комо из Серии Б

Твиттер итальянского клуба "Комо" объявил о подписании Сеска Фабрегаса. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

Последние три года хавбек провел в "Монако". Стороны не стали продлевать соглашение по окончанию сезона и Сеск присоединился к "Комо" на правах свободного агента.

Новый клуб 35-летнего испанца выступает во втором итальянском дивизионе – Серии Б. В прошлом сезоне клуб занял 13 место.

В прошлом сезоне Фабрегас провел за "Монако" всего 6 матчей и отдал всего 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро.