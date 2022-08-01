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Официально: Фабрегас подписал контракт с Комо из Серии Б

Италия
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Игра на понижение

Официально: Фабрегас подписал контракт с Комо из Серии Б

Фото: twitter.com/Como_1907

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Твиттер итальянского клуба "Комо" объявил о подписании Сеска Фабрегаса. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

Последние три года хавбек провел в "Монако". Стороны не стали продлевать соглашение по окончанию сезона и Сеск присоединился к "Комо" на правах свободного агента.

Новый клуб 35-летнего испанца выступает во втором итальянском дивизионе – Серии Б. В прошлом сезоне клуб занял 13 место.

В прошлом сезоне Фабрегас провел за "Монако" всего 6 матчей и отдал всего 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро.

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В статье: Сеск Фабрегас Комо (Италия) Монако
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