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Официально: Фабрегас подписал контракт с Комо из Серии Б
Игра на понижение
Фото: twitter.com/Como_1907
Твиттер итальянского клуба "Комо" объявил о подписании Сеска Фабрегаса. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.
The wait is (almost) over ????⚪️ @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ— Como1907 (@Como_1907) August 1, 2022
Последние три года хавбек провел в "Монако". Стороны не стали продлевать соглашение по окончанию сезона и Сеск присоединился к "Комо" на правах свободного агента.
Новый клуб 35-летнего испанца выступает во втором итальянском дивизионе – Серии Б. В прошлом сезоне клуб занял 13 место.
В прошлом сезоне Фабрегас провел за "Монако" всего 6 матчей и отдал всего 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро.
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