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Моуриньо: Надеемся, что украинские дети будут улыбаться еще чаще

Италия
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Жозе после матча с "Шахтером" выразил поддержку Украине

Моуриньо: Надеемся, что украинские дети будут улыбаться еще чаще

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал проведение благотворительного матча с "Шахтером" (5:0) в поддержку Украины.

- Было хорошо провести такую ​​игру, даже в такой ситуации, даже после потери важных легионеров, опытных игроков. Играть против этой молодой команды, демонстрирующей хороший футбол. И благотворительность, если вам так удобнее.

Мне больше нравится называть это человеческой стороной футбола. Футбол – сильная игра. Футбол может показать человеческие эмоции. Но, конечно, все присутствовавшие на этом стадионе глубоко чувствуют проблемы украинского народа.

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- Хотели бы Вы что-то сказать украинцам?

- Я не знаю, что сказать… Считаю, что они демонстрируют, насколько сплочены, смелы и дружны. И здесь нечего добавить.

Конечно, мы все знаем, чего хотим, а мы хотим того же, что все. Хотим счастья, мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться. Надеемся, они будут улыбаться еще чаще, – сказал Моуриньо.

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В статье: Жозе Моуриньо Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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